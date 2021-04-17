اتحاد الكرة يوضح.. سبب إلغاء اجتماع رئيسي الأهلي والزمالك.. وأزمة تهدد الموسم القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أوضح أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة أن إلغاء اجتماعه بمحمود الخطيب، وعماد عبدالعزيز رئيسي الأهلي الزمالك بسبب عدم التوصل لتنسيق مع الطرفين، موضحًا أن الموسم المقبل سيواجهة صعوبة بسبب ضغط المباريات.

وقال مجاهد في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية، متحدثًا عن التعاقد مع نينو فينجادا: "البعض سخر أننا قلنا بأن فينجادا بروفيسور لكن الحقيقة أن بالفعل يدرس كرة القدم مثل كارلوس كيروش، وليس صحيح أنه يتقاضي 65 ألف دولار، ولا نصف هذا المبلغ".

وانتقل لمناقشة موقف محمد صلاح من المشاركة في الأولمبياد: "بعد قرعة الأولمبياد في 21 إبريل سيكون هناك حديث أكبر مع ليفربول حول الاستعانة بمحمد صلاح في الأولمبياد، وإن شاء الله محمد صلاح سيكون مع المنتخب في طوكيو".

وأوضح أزمة تواجه الموسم المقبل، قائلًا :"إذا استمر الدوري بالوضع الحالي سينتهي في 30 سبتمبر، والموسم الجديد موقفه صعب للغاية لأننا سنلعب كأس الأمم، وكأس العرب وهناك تجمع للمنتخب من أجل تصفيات كأس العالم".

واستطرد: "اكتمال الموسم الماضي جعل الموقف صعب للغاية لأنه امتد حتى نوفمبر ومع إقامة الأولمبياد هذا الصيف فالأمر صعب للغاية".