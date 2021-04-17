"دعم من الخطيب وعودة ورقة مصابة".. ماذا حدث في مران الأهلي قبل القمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

واصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة الزمالك في قمة الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع بمسابقة دوري we المصري والتي من المقرر أن تقام مساء الأحد المقبل على ملعب "استاد القاهرة".

وأفاد مراسل "الخليج 365" بالنادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء حرص على التواجد في مران الفريق من أجل دعم اللاعبين قبل القمة.

التدريبات شهدت أيضًا مشاركة وليد سليمان في جزء من المران الجماعي بعد الإصابة التي تعرض لها أمام النصر مساء الأربعاء الماضي بمسابقة كأس مصر.

وكان اللاعب اشتكى من ثقل في العضلة الخلفية مما أدى إلى مطالبته بعدم استكمال المباراة حتى لا تتفاقم الإصابة مثلما حدث في مباراة البنك الأهلي.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة الزمالك وسط غياب عدد كبير من الغيابات بسبب الإصابة ويأتي على رأسهم التونسي الدولي علي معلول والظهير الأيمن محمد هاني ومحمود وحيد وحمدي فتحي وجونيور أجايي كما تحوم الشكوك حول لحاق حارس الفريق الأساسي محمد الشناوي بالقمة بعد إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19).

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل الترتيب الرابع بمسابقة الدوري برصيد 27 نقطة من 11 مباراة، في المقابل يتصدر الزمالك الجدول بـ33 نقطة من 14 مباراة.