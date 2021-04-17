وكيل الشناوي يكشف اللحظة الحاسمة حول مشاركته في القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف حازم الحديدي وكيل أعمال اللاعب محمد الشناوي، موقف حارس الأهلي من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الزمالك يوم الأحد المقبل في إطار الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع بمسابقة دوري we المصري.

وكيل الشناوي قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح السبت :"الشناوي أجرى مسحة في تمام الساعة السابعة مساءً والنتيجة من المقرر أن تظهر في تمام الساعة 12 ظهرًا".

وأضاف :"اللاعب ليس لديه أعراض ومشاركته سوف تتحدد وفقًا لنتيجة المسحة، وإذا لم يشارك الشناوي سيكون متواجدًا في المدرجات لمساندة فريقه".

وأكمل :"الشناوي يخوض تدريبات في منزله استعدادًا لمباراة القمة".

وكان الشناوي تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصبح موقفه من المشاركة في مباراة القمة غير محدد بعد غيابه عن لقاء النصر في مسابقة كأس مصر.

وعن حالة وليد سليمان، أوضح وكيل اللاعب :"اللاعب شعر بالإجهاد لكنه جاهز للقمة وسيكون متواجدًا مع الفريق".

وأنهى الحديدي تصريحاته، قائلاً :"من الوارد أن يتم الدفع بكهربا أساسيًا ضد الزمالك، ملامح تشكيل الأهلي ظهرت في مباراة النصر الأخيرة بالكأس".

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل صدارة ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، في المقابل يتواجد الأهلي بالترتيب الرابع برصيد 27 نقطة من 11 مباراة.