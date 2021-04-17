مدرب يد الأهلي: لاعبونا تعرضوا لـ"قهر".. المشكلة ليست في الظلم التحكيمي فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

علق طارق محروس على اداء التحكيم في مباراة القمة أمام الزمالك ومدى تأثيره على أداء لاعبيه الشباب في الملعب.

وكانت مباراة الزمالك والأهلي بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 28-28، في مباراة مثيرة بين الفريقين، شهدت قرارات مثيرة للجدل تحكيميا.

وشهدت المباراة العديد من القرارات الجدلية من قبل طاقم التحكيم، وكان هناك اعتراض من جهاز الأهلي على الغاء هدف لإسلام حسن في نهاية اللقاء بداعي نهاية الوقت قبل أن تتجاوز كرة لاعب الأهلي خط المرمى.

وذكر طارق محروس مدرب الفريق في تصريحاته لقناة الأهلي، بعد المباراة: انه يرفض الحديث عن الحكام لانهم يصيبوا ويخطوا، لكن المشكلة ليست في الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق، ولكن شعور لاعبيه بالظلم يجعلهم يشعروا بالقهرة لأن أغلب عناصر الفريق من الشباب وذلك يؤثر على أداءهم في الملعب ويتسبب في خروجهم عن التركيز خلال المباراة.

وأشار محروس في تصريحاته، أن لاعبيه قدموا شوط ثاني قوي ونجحوا في العودة إلى المباراة، وأنه كان لديه ثقة كبيرة في عبد الرحمن طه الذي نجح في تقديم أداء قوي في المباراة، وقدم أداء على أعلى مستوى.

واختتم محروس تصريحاته بأنه سوف يقوم بتجهيز الفريق على المستوى البدني والنفسي،استعدادا للمباراة الفاصلة يوم الإثنيين المقبل، مضيفا أن اللاعبين لديهم عزيمة وإصرار على الفوز باللقب.