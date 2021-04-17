غياب رمضان صبحي عن قائمة بيراميدز لمباراة غزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن المدير الفني الأرجنتيني لفريق بيراميدز، رودولفو أروابارينا، قائمته التي ستخوض مباراته المقبلة أمام نظيره غزل المحلة.

ويحل بيراميدز ضيفاً على نظيره غزل المحلة عند التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري.

وشهدت القائمة التي أعلنها نادي بيراميدز غياب لاعب الفريق رمضان صبحي دون إبداء أي أسباب لاستبعاده من القائمة.

وجاء قائمة بيراميدز لمباراة غزل المحلة كالتالي: شريف إكرامي، أحمد الشناوي، أحمد أيمن، أحمد سامي، عبدالله بكري، طارق طه، محمد حمدي، أحمد فتحي، عمر جابر، محمود حمادة، إسلام عيسى، محمود صابر، إبراهيم حسن، محمد فاروق، إيريك تراوري، عبدالله السعيد، دودو الجباس، دييجو رولان، جون أنطوي.

ويدخل بيراميدز المباراة وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة جمعهم من 16 مباراة بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد 27 نقطة جمعهم من 11 مباراة، بينما يحتل غزل المحلة المركز 11 برصيد 23 نقطة جمعهم من 17 مباراة بفارق نقطة عن الجونة صاحب المركز 10 برصيد 24 نقطة جمعهم من 18 مباراة.