الشناوي يُجري المسحة الأخيرة.. وساعات حاسمة قبل القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أجرى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي المسحة الطبية الأخيرة قبل مباراة الزمالك المُقبلة في الدوري للكشف عن فيروس كورونا.

حارس الأهلي كان قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا منذ أيام، ومع تحسن حالته يأمل في أن تتحول المسحة الأخيرة إلى سلبية حتى يتمكن من دعم فريقه.

الأهلي يصطدم بالزمالك يوم الأحد المُقبل في مباراة مؤجلة من الجولة 4 في بطولة الدوري الممتاز الذي يتصدره الأبيض مؤقتاً ويحمل لقبه الأحمر.

ومن المُقرر أن تظهر نتيجة المسحة الخاصة بمحمد الشناوي ظهر السبت، ليعيش الحارس ساعات من التوتر قبل حسم موقف مشاركته في القمة.

وفي نفس السياق خضع كل فريق النادي الأهلي لمسحة الكشف عن فيروس كورونا، وستكشف نتيجتها عن أي غياب غير متوقع ضمن القائمة الحالية المتاحة للمدرب بيتسو موسيماني.