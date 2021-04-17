نائب رئيس المصري:الجماهير تثق في اللاعبين قبل لقاء الأهلي.. لماذا لا نحصل على الكأس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، إن هناك ثقة من قبل جماهير ناديه والإدارة في اللاعبين؛ خاصة قبل مباراتهم المقبلة أمام الأهلي ـ التي يصفها بالمهمة ـ.

وأضاف الخولي، خلال تصريحات بفضائية نادي الزمالك، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت:"الطموح موجود منذ بداية الموسم من الإدارة والجماهير التي تُدرك أنها تمتلك فريق محترم يقوده جهاز فني محترم ونضع منذ بداية الموسم بطولة الكأس أمامنا واليوم نحن في دور الثمانية من المسابقة ولماذا لا نحصل على لقب الكأس؟".

ولفت نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، الإنتباه إلى أن فريقه يتواجد خلال السنوات الخمس الماضية في المربع الذهبي مما جعل أفريقيا تعرفه أكثر بمشاركته في البطولات الأفريقية، مضيفاً:"الحمدلله توفيق ربنا كان معنا ونتمنى أن تستمر النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته بالتعليق على رغبتهم في التجديد مع المدير الفني لفريقهم علي ماهر، بقوله:"بمنتهى الأمانة علي ماهر شخصية محترمة ويعمل في اليوم بمعدل 12:14 ساعة ويعمل على تطوير نفسه وكذلك الجهاز الفني ويشرفنا تواجده على رأس القيادة الفنية ولو سألته سيقول أنه يشعر بالراحة معنا".

ويستعد المصري لمواجهة نظيره الأهلي، مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل ضمن منافسات الدوري.

ويحتل المصري خلال الموسم الجاري من الدوري المركز الثاني برصيد 29نقطة جمعهم من 18 مباراة بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر بـ 33 نقطة جمعهم من 14 مباراة.

ونجح المصري بعد مباراة امتدت لشوطين إضافيين في خطف بطاقة التأهل لدور الثمانية من بطولة الكأس أمام طلائع الجيش بعد الفوز عليه بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الخميس.