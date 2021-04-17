حسين زكي: لاعبو "يد الزمالك" يشعرون بالضيق.. والكرة الأخيرة كانت ستمنح الفريق البطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال حسين زكي، المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، إن لاعبي فريقه يشعرون بالضيق عقب التعادل أمام نظيرهم الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة في الجولة الأخرة من بطولة الدوري.

وأضاف حسين زكي، لفضائية الزمالك:"اللجنة المُعينة شجعت الفريق عقب المباراة وحصلنا على إذن بالبقاء في الفندق لمواصلة علاج اللاعبين الذين أثر غيابهم على الفريق ويوم غد سيكون هناك استشفاء للاعبين ثم بروفة يوم الأحد للمباراة الفاصلة التي ستُقام يوم الاثنين".

ورفض المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك التعليق على أداء طاقم الحكام أمام الأهلي، مكتفياً بالإشارة إلى أن الكرة الأخيرة في المباراة كانت واضحة وحال احتسابها كانت ستجعل الفريق يفوز بالبطولة.

وأتم زكي تصريحاته بالتنويه إلى أنه لن يدفع بأي لاعب لم يكتمل شفاءه في المباراة المقبلة أمام الأهلي حتى لا يُسبب له مشاكل بعدها.

وانتهت قمة كرة اليد المصرية بين الزمالك والأهلي بالتعادل بنتيجة 28-28، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، ليتم اللجوء إلى مباراة فاصلة تقام يوم الإثنيين المقبل 19 إبريل في التاسعة مساء على نفس الصالة