مسابقات اليد لمصراوي تجيب: ماذا لو تعادل الأهلي والزمالك في المباراة الفاصلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمد علام

كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد عن ماذا سيحدث في حالة إنتهاء المباراة الفاصلة بين الاهلي والزمالك من أجل تحديد بطل الدوري الإثنيين المقبل بالتعادل.

وذكر عبد المنعم في تصريحات لمصراوي أنه في حالة إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سيتم اللجوء إلى الوقت الإضافي شوطين كل شوط مدته خمس دقائق.

وأشار رئيس لجنة المسابقات باتحاد اليد، أنه في حالة إنتهاء الوقت الإضافي بالتعادل سيتم اللجوء إلى رميات الجزاء الترجيحية من أجل حسم المباراة.

واختتم عبد المنعم تصريحاته بأنه تم تغيير موعد المباراة الفاصلة بين الاهلي والزمالك لتقام الساعة العاشرة مساء بدلا من الساعة التاسعة مساء كما كان مقرر من قبل، على مجمع صالات دكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت قمة كرة اليد بين الزمالك والأهلي إنتهت بنتيجة 28-28، ليتم اللجوء إلى مباراة فاصلة، على إثرها يتم حسم بطل مسابقة دوري المحترفين.