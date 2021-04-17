هاري كين يبتعد عن صلاح في جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

ابتعد المهاجم الدولي الانجليزي هاري كين عن منافسه الأول على صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي “محمد صلاح” بعد تسجيله لثنائية في قمة مباريات اليوم الجمعة بين إيفرتون وتوتنهام على ملعب جوديسون بارك.

وافتتح إيفرتون وتوتنهام مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الانجليزي، مساء اليوم الجمعة 16 أبريل 2021، وشهد اللقاء العديد من التقلبات، حيث تقدم توتنهام أولاً بهدف سجله هاري كين، وعدل سيجوردسون النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 31.

وفي بداية الشوط الثاني منح سيجوردسون فريقه الأفضلية بالهدف الثاني في الدقيقة 62 بعد تلقيه تمريرة من شيموس كوليمان.

لكن ايفرتون فشل في الحفاظ على تقدمه 1/2 وتلقت شباكه لهدف ثان من هاري كين في الدقيقة 69، بعد استغلال مثالي لهفوة فادحة من مدافع ايفرتون “هولجيت” في تشتيت كرة عرضية.

ورفع هاري كين رصيده لـ 21 هدفًا بفارق هدفين عن هداف ليفربول محمد صلاح ثاني جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي، وبفارق 5 أهداف عن نجم مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز.

ولا يتفوق هاري كين على محمد صلاح في عدد الأهداف فقط، بل يتفوق كذلك في عدد التمريرات الحاسمة بفارق 10 تمريرات حاسمة.

وصنع هاري كين 13 هدفًا، بينما صنع محمد صلاح 3 أهداف فقط هذا لموسم، وصنع برونو فيرنانديز 11 هدفًا.

ويعد هاري كين أفضل صانع ألعاب في الدوري الانجليزي هذا الموسم 2021/2020، فلم يصنع برونو فيرنانديز سوى 11 هدف، ونفس العدد صنعه كيفين دي بروينه مع مانشستر سيتي.

جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي