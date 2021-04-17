الامارات | باولو ميلو: عانيت كثيراً في بدايتي مع خورفكان لكنني تأقلمت

شكرا لقرائتكم خبر عن باولو ميلو: عانيت كثيراً في بدايتي مع خورفكان لكنني تأقلمت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مهاجم فريق خورفكان، البرازيلي الأصل البلغاري الجنسية باولو ميلو، أنه كان يعاني بشدة في أول شهر له عقب انتقاله لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وذلك بسبب اختلاف طريقة اللعب والعادات والتقاليد إلى جانب صعوبة تعلم اللغة العربية، وأوضح أن أكثر ما ساعده على التأقلم بعدها وجود عدد من أفراد الجهاز الفني يتحدثون اللغة البرتغالية.

وقال في لقاء مع صحيفة «جي زد إتش» البرازيلية، إنه لم يستطع التأقلم سريعاً على الأمور في دوري الخليج العربي في البداية، ولكن الآن بعد ثلاثة أشهر من انتقاله لخورفكان، فإنه يشعر بأنه استطاع أن يدخل في الأجواء أكثر مما كان يتوقع.

وأضاف: «من الجيد أنه يوجد بعض أعضاء الجهاز الفني والموظفين الذين يتحدثون اللغة البرتغالية، ما يشعرني بأنني في موطني ولكنني مازلت أعاني مع اللغة العربية».

وحول الفوارق بين دوري الخليج العربي والدوري البلغاري الذي كان ينشط في صفوفه مع فريق ليفسكي صوفيا، قال: «في البداية كان الأمر صعباً للغاية لأنني قضيت ثلاث سنوات في بلغاريا، كان أسلوب اللعب هناك مختلفاً كثيراً، كنت أنشط في وظيفة الهجوم ولا أحتاج إلى العودة إلى الوراء، ولكن الوضع هنا مختلف فنحن نلعب كرة قدم جماعية».

وتعليقاً على توقف الدوري حتى مطلع شهر مايو المقبل لإتاحة الفرصة للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، قال باولو ميلو: «التوقف سيكون مفيداً للفريق، سيمنح الفرصة للمدرب لتصحيح الأخطاء التي ظهرت على الفريق، أن نكون طوال هذه الفترة من دون مباريات يمكن أن يساعد لما هو قادم، خصوصاً أنه لدينا فرصة لتحسين مركزنا في جدول ترتيب الدوري».

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