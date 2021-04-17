الامارات | مباريات اليوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبطال آسيا
الوحدة - جوا 18:30
القوة الجوية - باختاكور 19:00
الريان - بيروزي 21:00
تراكتور - الشارقة 22:00
النصر - السد 22:00
فولاد - الوحدات 22:00
نهائي كأس إسبانيا
بلباو - برشلونة 23:30
كأس الاتحاد الإنجليزي
تشلسي - مان سيتي 20:30
كالياري - بارما 22:45
الدوري الألماني
فولفسبورغ - البايرن 17:30
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App