اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبطال آسيا

الوحدة - جوا 18:30

القوة الجوية - باختاكور 19:00

الريان - بيروزي 21:00

تراكتور - الشارقة 22:00

النصر - السد 22:00

فولاد - الوحدات 22:00

نهائي كأس إسبانيا

بلباو - 23:30

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشلسي - مان سيتي 20:30

كالياري - بارما 22:45

الدوري الألماني

فولفسبورغ - البايرن 17:30

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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