الامارات | الشارقة يطلب نقاط تراكتور والتمسك بالصدارة القارية

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يطلب نقاط تراكتور والتمسك بالصدارة القارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق الشارقة عند الساعة العاشرة من مساء اليوم على ملعبه في الشارقة مواجهة صعبة أمام نظيره تراكتور الإيراني ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا للأندية لكرة القدم التي يستضفيها النادي. ويسبق المباراة في المجموعة ذاتها لقاء فريقي القوة الجوية العراقي وباختاكور الأوزبكي عند الساعة السابعة مساء.

ويدخل الشارقة المباراة بروح معنوية عالية بعد الفوز الثمين الذي حققه في المباراة الماضية أمام فريق القوة الجوية العراقي بهدف نظيف في مستهل مبارياته في البطولة.

وتمثل مباراة تراكتور تحدٍّ واختبار جديد للفريق الشرقاوي حول مدى قدرته على مواصلة مشواره في البطولة، وحصد النقاط الثلاث ورفع رصيده إلى ست نقاط والمحافظة على الصدارة وعدم التفريط فيها، لاسيما أن فوزه اليوم سيعزز كثيراً من حظوظ الفريق وسيعطيه دفعة جديدة للاستمرار بقوة في المنافسة.

ورغم الغيابات المؤثرة التي شهدتها صفوف الشارقة في المباراة الماضية أبرزها إيغور كورنادو والمدافع الحسن صالح، ما اضطر المدرب عبدالعزيز العنبري لمنح الفرصة لمجموعة من اللاعبين البدلاء مثل سالم سالم، وخالد باوزير صاحب هدف الفوز في مرمى القوة الجوية العراقي؛ فإن الفريق تغلب على كل هذه الصعوبات، وتمكن من تحقيق العلامة الكاملة في المباراة.

وينتظر أن يكون الجهاز الفني للشارقة قد استفاد كثيراً من المباراة السابقة في معرفة نقاط القوة في الفريق لتعزيزها ونقاط الخلل لمعالجتها وتفادي أي أمور سلبية.

ويتوقع أن يلعب الشارقة بالطريقة نفسها، وخطة اللعب التي خاض بها مباراته السابقة أمام القوة الجوية العراقي بالتركيز على التنظيم الدفاعي الجيد والاعتماد على الهجوم المكثف للضغط على الفريق المنافس من خلال منح اللاعب البرازيلي كايو لوكاس أدواراً أكبر في الملعب، لتعزيز الجانب الهجومي للفريق لاسيما أن مدرب الفريق عبدالعزيز العنبري يعتمد عليه حالياً كبديل أنسب لتعويض غياب مهاجم الفريق ويلتون سواريز بداعي المرض.

في المقابل، فإن الفريق الإيراني تراكتور يتطلع بدوره إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة بعد تعادله في المباراة الماضية أمام باختاكور الأوزبكي 3-3، علماً أن تراكتور كان قد تقدم بهدف السبق في المباراة من ركلة جزاء سددها لاعبه أشكان ديجاه لكنه لم يحافظ على تقدمه، ليكتفي بنقطة واحدة من اللقاء. ويضم الفريق الإيراني في صفوفه مجموعة من اللاعبين المميزين من بينهم محمد عباس زاده واشكان ديجاه. وفي المباراة الأولى في هذه المجموعة مساء اليوم، يأمل فريق القوة الجوية العراقي في تعويض خسارته السابقة أمام الشارقة عندما يلتقي فريق بختاكور الأوزبكي الذي حصد بدوره نقطة واحدة فقط حصل عليها بالتعادل مع تراكتور الإيراني.

مباراة تراكتور تحدٍّ جديد للفريق الشرقاوي حول مدى قدرته على مواصلة مشواره الآسيوي.

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