الامارات | 10 مفارقات ومشاهد غريبة بعد اكتمال المربع الذهبي لـ «أبطال أوروبا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مفارقات ومشاهد غريبة بعد اكتمال المربع الذهبي لـ «أبطال أوروبا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موسم دوري أبطال أوروبا عن بعض من أسراره المثيرة بعد اكتمال المربع الذهبي، حيث يلتقي تشلسي مع ريال مدريد، ومان سيتي مع سان جرمان، في مواجهتين خارج التوقعات بشكل كبير، خصوصاً بعد وداع فرق كبرى مرشحة كحامل اللقب البايرن، وبرشلونة واليوفي وليفربول.

وتسجل المباريات المتبقية، وتوقعات من يحرز اللقب العديد من الأرقام والمفارقات التاريخية، لعل أبرزها أن فريقي مان سيتي وسان جرمان اقتربا من فك العقدة، كما أن مدرب سيتي، غوارديولا، على موعد مع إنجاز تاريخي، يضاف إلى ذلك ما قام به ريال مدريد من قلب الموسم رأساً على عقب، والاقتراب من إنجاز يعتبر «إعجازياً» بالنظر لما حصل له في الموسم الجاري. ونلقي الضوء في التقرير التالي على 10 أرقام ومفارقات بارزة في موسم الأبطال:

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