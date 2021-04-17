الامارات | سحب قرعة بطولة المؤسسات الحكومية بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة بطولة المؤسسات الحكومية بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سحبت أول من أمس قرعة البطولة الـ22 للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، بإشراف مجلس الشارقة الرياضي، وتشارك فيها ثمانية فرق، تمثل الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان، أمس: «أسفرت القرعة عن تقسيم الفرق إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة الخدمات الاجتماعية، ومجلس الشارقة للتعليم، بينما تضم المجموعة الثانية فرق دائرة التخطيط والمساحة، ودائرة الموارد البشرية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون بالشارقة، والإدارة العامة للدفاع المدني».

وأضافت «حضر مراسم سحب القرعة المدير المالي للجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة خليفة السويدي، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام أسامة الدوخي، ورئيس اللجنة الرياضية عبدالرحمن الهامور، ورئيس اللجنة الاجتماعية صلاح الهاجري، وأمين السر العام لنادي موظفي حكومة الشارقة المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين أحمد المظلوم، وممثلو الدوائر الحكومية المشاركة في البطولة».

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