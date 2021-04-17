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الامارات | رمسة ملاعب

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسهيلات

أثنى صحافيون يغطون مجموعة الشارقة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم على التسهيلات الكبيرة التي يقدمها النادي لوسائل الإعلام، من بينها خدمة الفحص الطبي المجاني، وتقديم كل العوامل التي تسهم في إنجاح مهمتهم بتغطية المباريات.

بث

شارك لاعب شباب الأهلي يوسف جابر جمهور فريقه لقطات حية من المباراة التي جمعت «فرسان دبي» مع استقلال دوشنبه الطاجيكي في دوري أبطال آسيا، من خلال بث مباشر من حسابه الشخصي في «إنستغرام»، خصوصاً أنها غير مذاعة تلفزيونياً.

تفاصيل

استغرب مشجعون لأحد أندية الدوري عدم خوض فريقهم أي مباراة ودية أو الإعلان عن تفاصيل إعداد الفريق خلال فترة التوقف، مشيرين إلى أن النادي لا يوضح للجمهور أي تفاصيل خاصة بالفريق.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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