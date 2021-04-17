شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك.. موعد المباراة الفاصلة لتحديد بطل دوري اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي تعادل مع نظيره الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين في ختام منافسات بطولة الدوري، ليتقرر خوض لقاء فاصل لحسم لقب البطولة. وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة للغاية قبل أن تنتهي بتعادل الفريقين بنتيجة 28-28، ليتقرر خوض الفريقين مباراة فاصلة يوم الإثنين لتحديد بطل المسابقة.

الشوط الأول شهد حماسًا كبيرًا من جانب الفريقين، ورغم تقدم الزمالك في النتيجة فإن لاعبي الفريق بذلوا جهدًا كبيرًا لتقريب الفارق، وتألق بشكل كبير إسلام حسن وأسامة الجزيري وأحمد هشام سيسا، وقدم عبد الرحمن طه أداءً مميزًا مع ظهور قوي لعبد الرحمن فيصل وأحمد عادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنافس بنتيجة 16-13.

مع بداية الشوط الثاني تألق لاعبو الأهلي وواصل إسلام حسن تألقه، وقدم عبد الرحمن طه أداءً مميزًا في حراسة المرمى، ونجح في التصدي للعديد من الانفرادات، ونجح محسن رمضان في تسجيل أكثر من كرة، كما استمر الأداء القوي من جانب إبراهيم المصري في الدفاع، وظهر عمر سامي بشكل مميز في العديد من الكرات.

مشاهدة ملخص مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري كرة اليد .. فيديو