شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي قائمة بيراميدز قبل مواجهة المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة غزل المحلة والمحدد لها التاسعة والنصف من مساء غد السبت على استاد غزل المحلة في إطار مباريات الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- عبدالله بكري- طارق طه- محمد حمدي- أحمد فتحي- أحمد سامي

خط الوسط: عمر جابر- إيريك تراوري- إسلام عيسى- محمد فاروق- إبراهيم حسن- عبدالله السعيد- محمود حمادة- محمود صابر

خط الهجوم: دييجو رولان- دودو الجباس- جون أنطوي