شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون × توتنهام: تعادل مخيب للطرفين وكين «كالعادة» خارج السرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق إيفرتون وتوتنهام نتائجهما المخيبة في الدوري، وسقطا في فخ التعادل بنتيجة 2-2 في إفتتاح مباريات الجولة 32 من البريميرليج.

ودخل الفريقان المباراة بغرض تحقيق الفوز والإستمرار في التواجد ضمن المنافسة على مراكز القمة الأربعة، لكن نتيجة التعادل المخيبة شكلت ضربة قوية لحظوظهما في فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

وأفتتح السبيرز التقدم بواسطة المهاجم الإنجليزي هاري كين، لكن إيفرتون ردوا سريعًا بعد 4 دقائق بواسطة ركلة جزاء سجلها الأيسلندي جيلفي سيجوردسون.

وفي الشوط الثاني تقدم إيفرتون في النتيجة بواسطة سيجوردسون، لكن بعد هدفه بـ 6 دقائق تمكن كين من التسجيل مجددًا، لينقذ فريقه من الهزيمة.

رجل المباراة:

حصل جيلفي سيجوردسون على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد تسجيله هدفين، وصناعته أعلى رقم للفرص (4: مناصفة مع زميله، خاميس رودريجيز).

ما الذي تعنيه النتيجة للفريقين:

نقطة واحدة فقط أضيفت لرصيد كلا الفريقين،. السبيرز اصبح رصيدهم 50 نقطة في المركز السابع بفارق 5 نقاط عن المركز الرابع، وإيفرتون أصبح رصيدهم 49 نقطة في المركز الثامن.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- هاري كين هو أول لاعب من البريميرليج هذا الموسم يصل إلى حاجز ال20 هدف أو أكثر. مهاجم توتنهام اشترك في تسجيل 34 هدفًا في 30 مباراة لعبها بالبريميرليج هذا الموسم (سجل 21 وصنع 13)

- هاري كين سجل 20 هدفًا أو أكثر خلال موسم في البريميرليج للموسم الخامس.. فقط 3 لاعبين في عهد المسابقة هم من تمكنوا من تسجيل هذا العدد ل5 مواسم أو أكثر. ألان شيرر(7) سيرخيو أجويرو (6) وتييري هنري(5).

- إيفرتون لديهم نسبة نجاح 100% في ركلات الجزاء التي حصلوا عليها ضد السبيرز في عهد البريميرليج (5 من 5).

- لا يوجد خصم سجل ضده جيلفي سيجوردسون في مسيرته أكثر من توتنهام (6، مناصفة مع تشيلسي).

- 3 لاعبين هم من تمكنوا من تسجيل ثنائية تهديفية في مباراة ضد السبيرز في البريميرليج بعد أن كانوا لعبوا لهم سابقًا في المسابقة. دارين بينت (مع سندرلاند في 2010) وماثيو إثرينجتون (مع ستوك سيتي في 2011) وجيلفي سيجوردسون (مع إيفرتون في 2021).