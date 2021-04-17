شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة ملخص مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري كرة اليد .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، مع نظيره الأهلي بنتيجة 28/28 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على صالة حسن مصطفي بمدينة السادس من أكتوبر، بالجولة الأخيرة لدوري المحترفين.

كان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الزمالك على الأهلي بنتيجة 16/13.

ومن المقرر أن يخوض الفريقين مباراة فاصلة يوم الاثنين المقبل 19 أبريل على صالة حسن مصطفي، لحسم بطل دوري المحترفين لهدا الموسم.

أبرز أحداث مباراة الأهلي والزمالك في قمة كرة اليد

بداية المباراة

د5: الزمالك يتقدم على الأهلي 3-1

د8: مدرب الزمالك يطلب وقت مستقطع والنتيجة تقدم الزمالك على الأهلي 7-3

د15: الزمالك 10-5 الأهلي

د18: الزمالك 12-8 الأهلي

د25: الزمالك 15-12 الأهلي

نهاية الشوط الأول والنتيجة الزمالك 16-13 الأهلي

د5: الزمالك 17-17 الأهلي .. أول تعادل في المباراة

د8: الزمالك 18-19 الأهلي

د14: الزمالك 24-22 الأهلي

د20: الزمالك 24-26 الأهلي

د24: الزمالك 26-26 الأهلي

د29: الزمالك 28-28 الأهلي

نهاية المباراة الزمالك 28-28 الأهلي

تحديد بطل الدوري بمباراة فاصلة