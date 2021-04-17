شكرا لقرائتكم خبر عن «ثنائية» هاري كين تنقذ توتنهام من السقوط أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريق توتنهام في فخ التعادل أمام مضيفه إيفرتون بنتيجة (2-2)، مساء الجمعة 16-4-2021، في المباراة التي احتضنها ملعب جوديسون بارك ضمن لقاءات الجولة رقم 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية السبيرز هاري كين (27- 68)، بينما سجل ثنائية إيفرتون جيلفي سيجوردسون (31- 62). وبتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع، كما رفع إيفرتون رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثامن.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد لقاء إيفرتون وتوتنهام والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2/2 وسجل هاري كين هدفين لفريقه ليسقط محمد صلاح من عرش الهدافين، ويصبح الهداف الإنجليزي يمتلك 21 هدفا، بينما النجم المصري، محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول يتوقف رصيده عند 19 هدفا في انتظار لقاء الأثنين المقبل أمام ليدز.

1 - هاري كين لاعب توتنهام 21 هدفا

2- محمد صلاح لاعب ليفربول 19 هدفا

3- برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد 16 هدفا

4-دومينيك كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون 14 هدفا

5-باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد 14 هدفا

6-هيونغ مين سون لاعب توتنهام هوتسبير 13 هدفا

7-جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 12 هدفا

8-إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي 12 هدفا

9-أولي واتكينز لاعب أستون فيلا 12 هدفا

10-الكسندر لاكازيت لاعب آرسنال 11 هدفا

11-كاليوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد 10 هدفا

12-ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 10 هدفا

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