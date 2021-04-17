شكرا لقرائتكم خبر عن هاري كين يسقط محمد صلاح من عرش هدافي الدوري الإنجليزي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل هاري كين هدفين لفريقه توتنهام في شباك نظيره إيفرتون في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، والتي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

ثنائية هاري كين في شباك إيفرتون أسقطت محمد صلاح من عرش جدول ترتيب هدافي الدوري، ليصبح الهداف الإنجليزي في رصيده 21 هدفا، بينما النجم المصري، محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول يتوقف رصيده عند 19 هدفا في انتظار لقاء الاثنين المقبل أمام ليدز.

1- هاري كين لاعب توتنهام 21 هدفا

2- محمد صلاح لاعب ليفربول 19 هدفا

3- برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد 16 هدفا

4-دومينيك كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون 14 هدفا

5-باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد 14 هدفا

6-هيونغ مين سون لاعب توتنهام هوتسبير 13 هدفا

7-جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 12 هدفا

8-إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي 12 هدفا

9-أولي واتكينز لاعب أستون فيلا 12 هدفا

10-الكسندر لاكازيت لاعب آرسنال 11 هدفا

11-كاليوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد 10 هدفا

12-ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 10 هدفا

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

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