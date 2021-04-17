شكرا لقرائتكم خبر عن تين كات يشتكي ضغط الجدول ويتمنى تفهم «الآسيوي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: محمد مصطفى

يأمل الوحدة في الحصول على أول ثلاث نقاط في مشواره في المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا، عندما يلتقي غوا الهندي صاحب الضيافة في السادسة والنصف مساء السبت.

ويسعى الوحدة إلى التعويض بعد خسارته في الجولة الأولى أمام بيرسبوليس صفر-1.

ومن المتوقع أن يلعب الوحدة مهاجماً منذ بداية المباراة أمام الفريق الهندي الذي كان فاجأ الريان القطري في المباراة الأولى بالتعادل معه صفر-صفر.

وكان الوحدة لعب في المباراة الأولى بتحفظ كبير خاصة في الشوط الأول بإشراك المدرب الهولندي تين كات 3 محاور، ومن المتوقع أن يدفع تين كات بنفس تشكيلة المباراة الأولى مع سحب خميس إسماعيل أو عبدالله حمد لإشراك إسماعيل مطر.

دعم معنوي

وستكون مشاركة إسماعيل مطر قائد الفريق منذ البداية على عكس ما كان عليه الوضع أمام الفريق الإيراني، دعماً معنوياً كبيراً للاعبين ولخط الهجوم لمساهمته الفاعلة في صناعة اللعب الأمر الذي افتقده الوحدة في المباراة الأولى، وكما يعول المدرب على مواصلة السوري عمر خريبين على التألق وإزعاج دفاعات الخصم من واقع خبرته الآسيوية المميزة.

من جانبه، اشتكى الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة، من ضغط جدولة مباريات المجموعة ومن خوض فريقه كل المباريات بعد الإفطار بوقت قصير، وقال: «الوقت قصير جداً بين مباراة وأخرى، ولا يوجد وقت للاستشفاء، خاصة أننا نخوض 6 مباريات خلال أسبوعين فقط، ونلعب كل المباريات عقب الإفطار بساعتين، ما عدا المباراة الأخيرة، متمنياً من الاتحاد الآسيوي أن يتفهم حديثهم عن الضغط غير المبرر لجدول المباريات».

أما عن مواجهة غوا الهندي، أوضح تين كات أن الوحدة يتمتع بأفضلية الخبرة، بينما يتمتع المنافس باللياقة والتأقلم أكثر على الأجواء.

ووصف مدرب الوحدة المنافس غوا بالفريق الجيد، وقال: «شاهدت مباراة غوا ضد الريان وقدم الفريقان مستوى جيداً، إضافة إلى أن المنافس يمتلك عدد من عناصر القوة».

وأشار تين كات إلى أن إسماعيل مطر ظهر بصورة جيدة في المباراة السابقة أمام بيرسبوليس ويتدرب بصورة جيدة، وسينتظر قرار الدفع به أساسياً أم لا إلى ما قبل انطلاق المباراة، وأكد ثقته في خط الهجوم وقدرته على التسجيل في غوا والمباريات الأخرى في ظل وجود ماتافز وخريبين.