شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يجهز على لطفى نفسيا تمهيدا لحراسة عرين الأهلي بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة مع علي لطفي حارس مرمى الفريق الأحمر، من أجل تحفيزه والشد من أزره تمهيدا لقيادة عرين الأهلي في مباراة القمة ضد الزمالك يوم الأحد المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز، حال تأكد غياب محمد الشناوي عن القمة.

ويرغب موسيماني في تجهيز علي لطفي نفسيا ومعنويا تمهيدا للاعتماد عليه في القمة 121، في حال خروج محمد الشناوي من الحسابات الفنية للأهلي إذا ما جاءت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها اللاعب إيجابية.

وكشف حازم الحديدي، وكيل أعمال محمد الشناوي قائد الأهلي، أن نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الحارس اليوم الجمعة ستظهر بعد الثانية من صباح غد السبت، وهي المسحة التي ستحدد موقفه من اللحاق بلقاء القمة أمام الزمالك المقرر له الأحد، أو خروجه من الحسابات الفنية.

وقال الحديدي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الشناوي أجرى مسحة طبية اليوم، وينتظر ظهور النتيجة بعد منتصف الليل، وهي التي ستحدد موقفه من الانضمام لمعسكر الأهلي فى القمة 121 أو خروجه من الحسابات الفنية.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني للأهلي قائمة مباراة القمة والتي ستخلو من اسم محمد الشناوي على أن ينضم للقائمة الحمراء غدا السبت حال تحول العينة من إيجابية إلى سلبية، ووقتها سيكون جاهزا لقيادة عرين فريقه في القمة 121.