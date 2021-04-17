شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 16/4/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 16 أبريل 2021 العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلي يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة القمة أمام الزمالك، وتعادل الأهلي والزمالك فى نهائى دورى محترفى اليد ومباراة فاصلة لتحديد البطل ، وإيجابية مسحة الشناوى.. والحارس يخضع لأخرى خلال ساعات لحسم موقفه من القمة، والزمالك ينقل تدريباته لاستاد القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلى فى الدوري، والأهلي يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة القمة أمام الزمالك، و فرجاني ساسي يودع الزمالك 26 يونيو حال عدم التجديد.

تعادل الأهلي والزمالك فى نهائى دورى محترفى اليد ومباراة فاصلة لتحديد البطل

تعادل فريق كرة اليد بنادى الزمالك مع نظيره الأهلى بنتيجة 28/28 فى نهائى دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 فى المواجهة التى جمعتهما على صالة حسن مصطفى.

إيجابية مسحة الشناوى.. والحارس يخضع لأخرى خلال ساعات لحسم موقفه من القمة

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي سيخضع لمسحة طبية جديدة خلال الساعات القادمة، بعدما جاءت المسحة الطبية الأخيرة التي أجراها اللاعب إيجابية.

يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الجمعة، معسكرا مغلقا عقب مران اليوم استعداداً لخوض مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف من مساء بعد غد، الأحد، باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

فرجاني ساسي يودع الزمالك 26 يونيو حال عدم التجديد

أيام قليلة تفصلنا عن المشهد الأخير في ملف بقاء التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، ضمن صفوف القلعة البيضاء، عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي، في ظل اقتراب العقد من الانتهاء بشكل رسمي وعدم حسم مصير اللاعب مع الأبيض، لعدم التوصل لاتفاق نهائي معه بخصوص توقيع عقود جديدة.

زيزو "الزمالك" مطلوب في الإسماعيلي ويترقب قرار كارتيرون

دخل محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الزمالك، في دائرة اهتمامات النادي الإسماعيلي، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للقلعة البيضاء، وعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي ليصبح ضمن الأسماء المرشحة للرحيل في الصيف المقبل، نظرا لصعوبة مشاركته بالمباريات، مما جعله محط اهتمام من جانب إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، الذى سبق وتولي تدريب زيزو في وقت سابق عند قيادته للزمالك.

اتحاد الكرة يرصد 100 ألف جنيه مكافأة للجنة الحكام بشرط

رصدت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة مكافأة خاصة للجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد قبل مباراة القمة المرتقبة بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها الأحد المقبل في التاسعة والنصف مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن الدور الأول للدوري.

تعرف على الثنائي المرشح لتدعيم دفاع الزمالك فى الصيف

تلقي نادي الزمالك العديد من السير الذاتية لبعض المدافعين المميزين سواء لأندية بالدوري الممتاز أو القسم الثاني، لاختيار أفضل العناصر منها والتفاوض معها لتدعيم الدفاع الأبيض في الفترة المقبلة.

ثنائى الأهلي يواصلان التأهيل على هامش الاستعدادات للقمة

خاض حمدي فتحي ومحمود وحيد، لاعبا الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم على ملعب التتش، وأدى الثنائي فتحي ووحيد جلسة "جيم"، ثم استكملا البرنامج التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

الإنتاج الحربى يعدل موعد تدريباته بسبب قمة الأهلى والزمالك بالدورى

قرر أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى تعديل موعد تدريبات فريقه يوم مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، المقرر إقامتها التاسعة والنصف مساء الأحد على استاد القاهرة الدولى والمؤجلة من الأسبوع الرابع للدورى، بحيث يتدرب في هذا اليوم قبل الإفطار لمتابعة القمة، بينما تقام التدريبات باقى أيام شهر رمضان في التاسعة والنصف مساء بعد الإفطار بثلاث ساعات، ويراقب كشرى أداء الزمالك فى الكلاسيكو لدراسة الفريق الأبيض للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته.