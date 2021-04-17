شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: دجلة يستهدف الكونفدرالية عبر التتويج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمّن محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة الفوز الثمين الذي حققه فريقه أمس على الاتحاد السكندري في كأس مصر، والتأهل لربع نهائي المسابقة.

وقال عبد المنصف في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن طموح دجلة هذا الموسم هو التتويج بكأس مصر والتأهل للمشاركات الأفريقية بعدما تلاشت حظوظ الفريق في المنافسة على المربع الذهبي للدوري المصري بنسبة كبيرة.

وأوضح "أوسة"، أن الفوز على فريق بحجم الاتحاد السكندري يملك 6 بطولات في كأس مصر هو ثمار النتائج المميزة التي يحققها الفريق بالدوري آخر خمس مباريات سواء تعادل أو فوز، موضحا أن دجلة عانى من البداية السيئة على مستوى النتائج مطلع هذا الموسم.

ويراهن حارس مرمى دجلة على تحسن نتائج الفريق في الدور الثاني من الدوري قائلا: "لو نظرت لأخر أربعة مواسم تجد دائما دجلة هو فريق الدور الثاني، وهذا نتائج أن معظم لاعبي الفريق من اللاعبين الصاعدين يحتاجون فترة للانسجام والتأقلم لبناء فريق يعود للمنافسة مرة أخرى.

وتأهل فريق وادى دجلة إلى دور الـ8 من بطولة كأس مصر عقب الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ويلاقى فريق وادى دجلة نظيرة بتروجت بدور الـ8 من بطولة كأس مصر، حيث تأهل فريق بتروجت على حساب كوكاكولا بضربات الجزاء.