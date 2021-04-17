شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على الداخلية 3 / 0 فى الجولة الـ17 بنهائيات رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الداخلية بنتيجة 3 / 0 فى إطار الجولة الـ17 بنهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020/2021.

وشهدت هذه الجولة تأجل لقاء الزمالك مع سبورتنج، فيما يقام حاليا لقائى طلائع الجيش مع الطيران وسموحة مع الترسانة.

يأتى تأجيل لقاء الزمالك مع سبورتنج لارتباط الفريق الأبيض بالسفر صباح غدا السبت إلى تونس للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية المقرر انطلاقها الأحد.

وشهدت الجولة الماضية فوز الزمالك على الترسانة 3/0، والأهلى على سبورتنج بنفس النتيجة، فيما فاز طلائع الجيش على الداخلية بنتيجة 3/1.

ويحتل الأهلى صدارة ترتيب الدورى برصيد 46 نقطة يليه الزمالك فى المركز الثانى برصيد 44 نقطة، ثم طلائع الجيش فى المركز الثالث برصيد 35 نقطة.