شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الأهلي يحسمن لقب الدورى للمرة الـ26 على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي، بقيادة مديره الفنى حمدى الصافى، لقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021 بعد الفوز على الصيد بنتيجة 3/0 ضمن مؤجلات الدورى.

وارتفع رصيد الأهلى إلى 60 نقطة منفردا بالصدارة قبل انتهاء المسابقة بجولتين، حيث يتبقى له مباراتين أمام سموحة والصيد، كما يعد هذا الدورى رقم 26 الذى يحققه فريق السيدات على التوالى.

ويشهد دورى الطائرة الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا، حيث كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال المديرالتنفيذى، عن إلزام الأندية باتباع كود الإجراءات الاحترازية المرسل من جانب وزارة الرياضة فى الموسم الجديد للحفاظ على سلامة اللاعبين والمدربين والإداريين، كما اشترط اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد على الأندية، فى نشرة تعليمات الموسم الجديد إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد، من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى.

وشهدت نشرة تعليمات جائحة كورونا ضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى، والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.