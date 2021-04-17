شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة بـ10 لاعبين يهزم إنبي 1–0 في الدوري ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الجونة على منافسه إنبي بهدف دون رد سجله نور السيد في الدقيقة 83 من عمر المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الممتاز.

جاءت أحداث الشوط الأول هادئة وكانت الغلبة للفريق البترولى في الاستحواذ، ولكن دون خطورة على مرمى الجونة وانحصر اللعب في وسط الملعب واعتمد الفريق الساحلى على انطلاقات مهاجمه عمر السعيد وتسديداته القوية ولكن دون جدوى في الوقت الذى لم ينجح فيه إيبوكو ورقة إنبي الرابحة في الخط الأمامى في فك شفرات الخصم.

وفى الشوط الثانى، قام حكم المباراة بطرد محمود الجزار مدافع الجونة بعد حصوله على الإنذار الثانى ولم يستغل الفريق البترولى النقص العددى في الفريق الساحلى من الدقيقة 78 حتى سجل الجونة هدف الفوز في الدقيقة 83 بأقدام نور السيد.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:حراسة المرمى: محمود جاد،الدفاع: علي فوزي، رامي صبري، إبراهيم القاضي، مصطفى دويدار،الوسط: مصطفى ياسر شكشك، أحمد العجوز، مصطفى شلبي، كريم فؤاد، مهاب ياسر. الهجوم: جون اوكوي.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي: إسلام طارق في حراسة المرمى،الدفاع: محمد الحبيب، محمود الجزار، محمد نجيب، لؤي وائل،الوسط: جوزيف نجويم، نور السيد، أحمد عامر، سيرجي أكا،الهجوم: ادريس امبومبو، عمر السعيد.

بهذه النتيجة رفع الجونة رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر بعدما لعب 18 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

بينما تجمد رصيد إنبى عند النقطة 24 في المركز التاسع بعدما لعب 17 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازال لديه 3 مباريات مؤجلة.