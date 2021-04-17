7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة، الموافق 16 أبريل 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، تعادل الأهلي والزمالك فى نهائى دورى محترفى اليد ومباراة فاصلة لتحديد البطل، وإيجابية مسحة الشناوى.. والحارس يخضع لأخرى خلال ساعات لحسم موقفه من القمة، والزمالك ينقل تدريباته لاستاد القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلى فى الدورى، والأهلي يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة القمة أمام الزمالك.

تعادل الأهلي والزمالك فى نهائى دورى محترفى اليد ومباراة فاصلة لتحديد البطل

تعادل فريق كرة اليد بنادى الزمالك مع نظيره الأهلى بنتيجة 28/28 فى نهائى دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 فى المواجهة التى جمعتهما على صالة حسن مصطفى..

كشف مصدر بالنادي الأهلي، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي سيخضع لمسحة طبية جديدة خلال الساعات القادمة، بعدما جاءت المسحة الطبية الأخيرة التي أجراها اللاعب إيجابية.

يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الجمعة، معسكرا مغلقا عقب مران اليوم استعداداً لخوض مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف من مساء بعد غد، الأحد، باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

فرجاني ساسي يودع الزمالك 26 يونيو حال عدم التجديد

أيام قليلة تفصلنا عن المشهد الأخير في ملف بقاء التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، ضمن صفوف القلعة البيضاء، عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي، في ظل اقتراب العقد من الانتهاء بشكل رسمي وعدم حسم مصير اللاعب مع الأبيض، لعدم التوصل لاتفاق نهائي معه بخصوص توقيع عقود جديدة.