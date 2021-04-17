شكرا لقرائتكم خبر عن "مصيلحى" يوجه رسائل نارية للاعبى الاتحاد السكندرى بعد صدمة الخروج من الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري على حضور مران فريقه اليوم الجمعة، لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني بعد الهزيمة من وادي دجلة في دور الـ16 من كأس مصر ووداع المسابقة مبكرا.

وخاض الفريق مرانه اليوم الجمعة استعداد المواجهة بيراميدز يوم 24 من أبريل الجاري في الجولة 19 من مسابقة الدوري الممتاز، والذي ينافس فيه زعيم الثغر على مقعد في المربع الذهبي ويستهدف من خلاله العودة للمشاركات الإفريقية الموسم المقبل.

وحرص مصيلحي، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق حثهم فيها بنسيان الخروج الكأس، والتركيز في الدوري للاستمرار في منافسة الكبار وإنقاذ الموسم الكروي للفريق بالتأهل لإفريقيا الغائب عنها زعيم الثغر منذ سنوات.

وقال مصيلحي للاعبين إن الجماهير لن تغفر لهم التفريط في مركز مؤهل لإفريقيا بعد ضياع حلم كأس مصر الذي يغيب عن خزائن النادي منذ موسم 1976.

وتأهل فريق وادى دجلة إلى دور الـ8 من بطولة كأس مصر عقب الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق محمد هلال لاعب فريق وادى دجلة في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، حيث قام بتسديد الكرة بقوة لتسكن شباك الحارس محمد صبحى حارس مرمى الاتحاد السكندرى.

ويلاقى فريق وادى دجلة نظيرة بتروجت بدور الـ8 من بطولة كأس مصر، حيث تأهل فريق بتروجت على حساب كوكاكولا بضربات الجزاء.