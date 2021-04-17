شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية فى تدريب الزمالك.. ومران شاق لثلاثى حراس المرمى قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية بطول الملعب خلال تدريب اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، في إطار استعدادات الفريق للقاء القمة المقبل أمام الأهلي، المقرر له مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.
وركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة، كما حرص المدير الفني الفرنسي على إيقاف التقسيمة لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.
كما أدى محمود جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات شاقة تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس بملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
وركز مدرب حراس مرمى الزمالك، على تدريب ثلاثي الحراس على كيفية التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات من خارج منطقة الجزاء، حيث ظهر الثلاثي بمستوى جيد في التدريبات.
وخضع محمد أشرف روقا لاعب الوسط لتدريبات تأهيلية، حيث يعانى اللاعب من إصابة بشد في العضلة الخلفية، تسببت في غيابه عن الفريق في مباراة حرس الحدود الأخيرة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.
ويخضع لاعب وسط الزمالك لتدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.