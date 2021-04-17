شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية فى تدريب الزمالك.. ومران شاق لثلاثى حراس المرمى قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية بطول الملعب خلال تدريب اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، في إطار استعدادات الفريق للقاء القمة المقبل أمام الأهلي، المقرر له مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

وركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة، كما حرص المدير الفني الفرنسي على إيقاف التقسيمة لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

كما أدى محمود جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات شاقة تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس بملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وركز مدرب حراس مرمى الزمالك، على تدريب ثلاثي الحراس على كيفية التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات من خارج منطقة الجزاء، حيث ظهر الثلاثي بمستوى جيد في التدريبات.