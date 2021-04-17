شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محمد الشناوي: مسحة حارس الأهلي الحاسمة تظهر بعد منتصف الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم الحديدي، وكيل أعمال محمد الشناوي قائد الأهلي، أن نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الحارس اليوم الجمعة ستظهر بعد الثانية من صباح غد السبت، وهي المسحة التي ستحدد موقفه من اللحاق بلقاء القمة أمام الزمالك المقرر له الأحد، أو خروجه من الحسابات الفنية.

وقال الحديدي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الشناوي أجرى مسحة طبية اليوم، وينتظر ظهور النتيجة بعد منتصف الليل، وهي التي ستحدد موقفه من الانضمام لمعسكر الأهلي فى القمة 121 أو خروجه من الحسابات الفنية.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني للأهلي قائمة مباراة القمة والتي ستخلو من اسم محمد الشناوي على أن ينضم للقائمة الحمراء غدا السبت حال تحول العينة من إيجابية إلى سلبية، ووقتها سيكون جاهزا لقيادة عرين فريقه في القمة 121.

ويترقب الجهاز الفني للأهلي والمسئولين نتيجة مسحة محمد الشناوي، لأن على ضوئها سيتحدد موقفه من اللحاق بمباراة القمة أو يستمر غيابه عن القمة باعتباره من أهم الأوراق الرابحة في تشكيل فريقه بأي مواجهة يخوضها الفريق الأحمر.

وكشف الدكتور محمد شوقي رئيس الجهاز الطبي بالأهلي أن محمد الشناوي لا يعاني من أية أعراض كورونا ويوجد تفاؤل من إمكانية تحول العينة من إيجابية إلى سلبية، وقد يلحق بقائمة مباراة فريقه في موقعة القمة، مشيرا إلى أن مسحة الغد ستحسم الموقف النهائي للشناوي.

ويرغب مسئولو الأهلي فى التأكد من مسحة قائد الفريق وموقفه من اللحاق بمباراة فريقه أمام الزمالك فى قمة الدورى من عدمه، لاسيما أن استمرار إيجابية العينة للمرة الثانية ستضعف من فرص لحاق الأخطبوط بمباراة القمة يوم الأحد المقبل.

وتلقى الجهاز الفنى لفريق الأهلى صدمة خلال الساعات الماضية بعدما اشتكى محمد الشناوى من بعض أعراض فيروس كورونا، لذا غاب عن مران الإثنين وخضع لمسحة جاءت نتيجتها إيجابية، وغاب الشناوى عن مباراة الأهلى والنصر الأربعاء الماضى، فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر بسبب الإيقاف.

ويُعد غياب محمد الشناوى عن الأهلى خسارة كبيرة باعتباره أحد أهم نقاط القوة فى الفريق لذا قرر مسئولو النادى إجراء أكثر من مسحة له فى الساعات المقبلة تحسباً لظهور المسحة الأخيرة سلبية وبالتالى ينضم لقائمة الفريق فى مباراة القمة.