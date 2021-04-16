الامارات | رسمياً.. صعود العروبة والامارات إلى دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. صعود العروبة والامارات إلى دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

فاز فريق العروبة بدرع دوري الدرجة الاولى للموسم 2020-2021 وصعد للعب في الموسم المقبل بدوري الخليج العربي لكرة القدم بعد فوزه على الذيد بثلاثية نظيفة، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 21 لدوري الدرجة الاولى ودون الحاجة لخوض مباراة الجولة الاخيرة امام البطائح الجمعة المقبلة بعدما اصبح رصيده 43 نقطة في المركز الاول متفوقا على فريق الامارات بفارق المواجهات المباشرة.

وحجز فريق الامارات البطاقة الثانية المؤهلة لدوري الخليج العربي بعد فوزه على مسافي بستة اهداف دون مقابل، ليصبح رصيد الصقور 40 نقطة.

ويعد صعود العروبة الى دوري الكبار هو الثاني بعد الموسم 1991-1992 والأول منذ تطبيق الاحتراف.

وسجل العروبة هدفه الاول عن طريق النيجيري فيكتور نوانيري في الدقيقة 30، والعماني سعيد عبيد( 69، و90+1)، بينما سجل اهداف الامارات البرازيلي ديغو دا سيلفا (7و23)، ومواطنه ليذيري هاتريك (75,49,38) وخليل الدرمكي (90+1).

وفي باقي المباريات فاز البطائح على العربي بهدف نظيف ليرفع رصيده الى 37 نقطة، ودبا الحصن على التعاون (3-0) والحمرية على مصفوت (2-1).

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