شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشارك محمد الشناوي أمام الزمالك؟ وكيل حارس الأهلي يزيد الغموض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي، يثير الخوف داخل قلوب الجماهير الحمراء عقب تأكد إصابته بفيروس كورونا واستبعاده عن لقاء القمة المقرر إقامته الأحد المقبل 18-4-2021، وجاء وكيل الحارس العملاق محمد الشناوي، حازم الحديدي، ليزيد حيرة الجماهير الحمراء ويكتب على صفحته الخاصة بموقع فيسبوك رسالة غامضة.

وقال الحديدي على صفحته الخاصة بموقع فيسبوك: «قضي الأمر»، لتنهال الرسالة على هذا المنشور والتي جاءت أغلبها في هيئة أسئلة هل محمد الشناوي يشارك في لقاء القمة الأحد المقبل، أم لا، الأمر الذي جعل وكيل الشناوي يلتزم الصمت ولم يجيب بتعليق واحد على الجماهير الحمراء.