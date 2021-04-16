شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك في معسكر مغلق غدًا استعدادًا لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون الانتظام في معسكر مغلق غدا السبت استعدادا للقاء القمة أمام الأهلي في الدوري الممتاز.

ورفض المدير الفني للزمالك الانتظام في معسكر مبكر، حيث فضل كارتيرون أن يختتم الفريق تدريباته غدا في الثالثة والنصف عصرا باستاد القاهرة قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء المرتقب.

ويستعد الزمالك للقاء الأهلي المقرر له مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.