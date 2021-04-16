شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك اليوم: كارتيرون يكشف سر قوة الأهلي .. وأمير عبدالعزيز يؤازر اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق تدريب اليوم بحضور أفراد الجهاز المعاون له، لتحفيز اللاعبين قبل لقاء القمة المرتقب أمام الأهلي.

وطالب المدير الفني للزمالك اللاعبين بضرورة التركيز في اللقاء من أجل الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وشدد على ثقته في قدرات لاعبي الفريق على تحقيق الفوز بالمباراة المقبلة.

وشدد كارتيرون على أهمية اللقاء للفريق خاصة أنه بمثابة بطولة خاصة والفوز فيه ضروري لإسعاد الجماهيروأخطر كارتيرون لاعبيه بسر قوة المنافس قبل القمة.

وحرص أمير عبدالعزيز نجم الزمالك الأسبق والمدرب المساعد السابق للفريق على التواجد في تدريب اليوم لمؤازرة الفريق قبل لقاء القمة المقبل أمام الأهلي.

وعقد عبدالعزيز جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على هامش تدريب اليوم للاطمئنان على الفريق، معربا عن أمنيته بالتوفيق للزمالك في لقاء القمة وتحقيق الفوز.

ويستعد الزمالك للقاء الأهلي المقرر له مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.