شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك اليوم: تقسيمة قوية واشتعال المنافسة بين الحراس.. وتأهيل روقا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية بطول الملعب خلال تدريب اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، في إطار استعدادات الفريق للقاء القمة المقبل أمام الأهلي.

وركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.

كما حرص المدير الفني الفرنسي على إيقاف التقسيمة لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

وأدى محمود جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس.

وركز مدرب حراس مرمى الزمالك، على تدريب ثلاثي الحراس على كيفية التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات من خارج منطقة الجزاء، حيث ظهر الثلاثي بمستوى جيد في التدريبات.

وخاض محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش تدريب الفريق.

ويعاني روقا من إصابة بشد في العضلة الخلفية، تسببت في غيابه عن الفريق في مباراة حرس الحدود الأخيرة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويخضع لاعب وسط الزمالك لتدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

ويستعد الزمالك للقاء الأهلي المقرر له مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.