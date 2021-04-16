شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر قناة أون تايم سبورت .. مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري كرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الزمالك في التاسعة مساء اليوم الجمعة في ختام مشوار الفريقين بدورى المحترفين، على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

يمتلك الفريقان نفس الرصيد بواقع 40 نقطة، من ضمنها 3 نقاط اعتبارية لكل فريق وفى حالة التعادل سيقام لقاء فاصل لتحديد البطل.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد تحديد يوم 16 أبريل موعدا لإقامة المباراة الفاصلة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر لتحديد بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 في حال تساوى الأهلى والزمالك في النقاط.

وقرر مسؤولو اتحاد اليد السماح لمجلس إدارة ناديى الأهلى والزمالك حضور قمة نهائى دورى المحترفين، في ظل قرار عدم حضور الجماهير كإجراء أمنى وصحى كإجراء احترازى للحماية من جائحة فيروس كورونا.

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