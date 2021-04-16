شكرا لقرائتكم خبر عن الرائد بـ«قاتل كريم» يهزم القادسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - انتصر فريق الرائد على مضيفه القادسية بهدف قاتل في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر، ضمن لقاءات الجولة 26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء هدف اللقاء الوحيد للرائد في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء عن طريق هدافه كريم بركاوي برأسية قاتلة (د: 90+6)، وشهد اللقاء حصول لاعب القادسية دانيلو أسبريا على البطاقة الحمراء (د: 68)، وبهذه النتيجة يحقق الرائد فوزه العاشر في الدوري ويصل للنقطة 35 ويصل للمركز السادس، فيما تلقى القادسية الخسارة الثامنة وتجمد رصيده عند 34 نقطة وفي المركز التاسع.