شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يواجه تراكتور بطموح الحفاظ على الصدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

يتطلع الشارقة إلى البقاء في صدارة المجموعة الثانية عندما يلاقي الساعة العاشرة من مساء السبت، فريق تراكتور سازي الإيراني، في حين يلعب باختاكور الأوزبكي مع القوة الجوية العراقي.

ويتصدر الشارقة برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة لكل من باختاكور وتراكتور، ويقف الجوية أخيراً من دون رصيد.

وكشف عبد العزيز العنبري، مدرب الشارقة، عن استمرار غياب نجم الفريق البرازيلي إيجور كورنادو بسبب الإصابة؛ حيث لن يلعب أمام تراكتور، وكذلك أمام باختاكور في الجولة الثالثة، على أن يعود في الجولة الرابعة.

وقال العنبري: «حالة إيجور في تحسن وبدأ في التدريبات الفردية مع مدرب اللياقة وسينتظم مع الفريق في التدريبات الجماعية بعد مباراتنا القادمة في دوري أبطال آسيا، وهو لن يلعب معنا إلا بعد الجولة الثالثة، أي أنه يشارك أمام تراكتور وباختاكور وستكون بدايته في الجولة الرابعة، في أول مواجهة في دور الإياب أمام القوة الجوية، وكذلك الحال بالنسبة للحسن صالح».

وعن المباراة أمام تراكتور، قال العنبري: «استعداداتنا لتراكتور، كانت جيدة على الرغم من قصر الفترة ما بين المباراتين الأولى والثانية، وقد ركزنا على مشاهدة المباراة السابقة للفريق المنافس أمام باختاكور، وأيضاً مباراتنا مع القوة الجوية للوقوف على الإيجابيات والسلبيات».

وتابع: «نعرف أننا سنواجه فريقاً صاحب إيقاع عال في الأداء ويجب أن نكون في أعلى درجات التركيز للفوز عليه، ونتمنى أن نوفق في الأداء والنتيجة».

من جهته، قال البرازيلي لوان بيريرا مهاجم الشارقة: «نعرف مدى أهمية وصعوبة المباراة وعلينا مضاعفة جهودنا للفوز».بين.