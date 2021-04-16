شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الأهلي والزمالك فى نهائى دورى محترفى اليد ومباراة فاصلة لتحديد البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق كرة اليد بنادى الزمالك مع نظيره الأهلى بنتيجة 28/28 فى نهائى دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 فى المواجهة التى جمعتهما على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ليتم اللجوء إلى مباراة فاصلة الاثنين المقبل لتحديد البطل.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 16/13 لصالح الزمالك، واستطاع فريقا الأهلى والزمالك أن يكونا ندا قويا لبعضهما فى مسابقة هذا الموسم حتى النفس الأخير، خاصة فى ظل تعادلها فى النقاط.

وسمح مسئولو اتحاد اليد لمجلس إدارة ناديى الأهلى والزمالك بحضور قمة نهائى دورى المحترفين، فى ظل قرار عدم حضور الجماهير كإجراء أمنى وصحى كإجراء احترازى للحماية من جائحة فيروس كورونا.

وتشهد الجولة الأخيرة بخلاف مباراة الأهلى مع الزمالك، لقاءات أخرى بين الزهور مع الطيران، وهليوبوليس مع سبورتنج، وطلائع الجيش مع الأولمبى.

كما تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر نهائيات بطولة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2020/2021 يومى 23 و24 أبريل الجارى.

ويقام الدور قبل النهائى يوم 23 من نفس الشهر الحالى بين الأهلى مع الزهور والزمالك مع هليوبوليس، على أن يقام فى اليوم التالى مباراتى تحديد البطل وتحديد صاحب البرونزية.