شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارتى الأهلى والزمالك يحضرون مباراة القمة فى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كل من العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، ومحمد الدمياطي ومحمد سراج الدين وطارق قنديل أعضاء مجلس إدارة النادي الأحمر على حضور مباراة القمة فى كرة اليد بين الأهلي والزمالك المقامة حالياً فى نهائى دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، فيما تواجد اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة القلعة البيضاء.

وقرر مسئولو اتحاد اليد السماح لمجلس إدارة ناديى الأهلى والزمالك حضور قمة نهائى دورى المحترفين، فى ظل قرار عدم حضور الجماهير كإجراء أمنى وصحى كإجراء احترازى للحماية من جائحة فيروس كورونا.

وشهد مشوار الزمالك خوض 13 مباراة، نجح فى تحقيق الفوز فى 12 مباراة و خسر لقاء وحيدا، سجل 417 هدفا وعليه 350 هدفا.

بينما شهد مشوار الأهلى خوض 13 مباراة، نجح فى تحقيق الفوز فى 12 مباراة وخسر لقاء وحيدا، سجل 442 هدفا وعليه 330 هدفا.

ويمتلك كلا الفريقان نفس عدد الرصيد بـ40 نقطة من ضمنهم 3 نقاط اعتبارية، إلا أن الزمالك يتصدر الترتيب حتى الآن فى ظل تحقيق الفوز فى المواجهة المباشرة الأولى بالدور الأول.

ونجح فريق الزمالك فى تحقيق الفوز على الطيران بنتيجة 34 / 24 فى الجولة قبل الأخيرة، بينما فاز الأهلى على الزهور بنتيجة 36 / 27.

ويسعى فريق الزمالك إلى تحقيق الفوز فى هذا اللقاء لحصد اللقب، وسط طموح الأهلى فى الثأر من الفريق الأبيض الذى حقق الانتصار فى قمة الدور الأول من التتويج بالمنافسة.