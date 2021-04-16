شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي بين الجونة وإنبي فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض إنبي التعادل السلبي على مضيفه الجونة في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة 17 للدوري الممتاز.

جاءت أحداث الشوط الأول هادئة وكانت الغلبة للفريق البترولى في الاستحواذ ولكن دون خطورة على مرمى الجونة وانحصر اللعب في وسط الملعب واعتمد الفريق الساحلى على انطلاقات مهاجمه عمر السعيد وتسديداته القوية ولكن دون جدوى في الوقت الذى لم ينجح فيه إيبوكو ورقة إنبي الرابحة في الخط الأمامى في فك شفرات الخصم.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي: حراسة المرمى محمود جاد، الدفاع: علي فوزي، رامي صبري، إبراهيم القاضي، مصطفى دويدار،الوسط: مصطفى ياسر شكشك، أحمد العجوز، مصطفى شلبي، كريم فؤاد، مهاب ياسر. الهجوم: جون اوكوي.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي: إسلام طارق في حراسة المرمى،الدفاع: محمد الحبيب، محمود الجزار، محمد نجيب، لؤي وائل، الوسط: جوزيف نجويم، نور السيد، أحمد عامر، سيرجي أكا،الهجوم: ادريس امبومبو، عمر السعيد.

ويحتل الجونة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً وما زال لديه مباراتين مؤجلتين

بينما يحجز إنبى المركز التاسع برصيد 24 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه 3 مباريات مؤجلة.