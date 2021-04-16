شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحفز لاعبى الزمالك: الفوز على الأهلى بطولة خاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق تدريب اليوم بحضور أفراد الجهاز المعاون له، لتحفيز اللاعبين قبل لقاء القمة المرتقب أمام الأهلي، المقرر له مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.
وطالب المدير الفني للزمالك اللاعبين بضرورة التركيز في اللقاء من أجل الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وشدد على ثقته في قدرات لاعبي الفريق على تحقيق الفوز بالمباراة المقبلة.
وخصص الجهاز الفنى فقرة بدنية للاعبين في بداية تدريب اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وبعدها أدى لاعبو الفريق تدريبات بالكرة في وسط الملعب تحت إشراف الجهاز الفني.