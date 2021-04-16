شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحفز لاعبى الزمالك: الفوز على الأهلى بطولة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق تدريب اليوم بحضور أفراد الجهاز المعاون له، لتحفيز اللاعبين قبل لقاء القمة المرتقب أمام الأهلي، المقرر له مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

وطالب المدير الفني للزمالك اللاعبين بضرورة التركيز في اللقاء من أجل الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وشدد على ثقته في قدرات لاعبي الفريق على تحقيق الفوز بالمباراة المقبلة.

وأكد كارتيرون للاعبين أهمية اللقاء خاصة أنه بمثابة بطولة خاصة والفوز فيه ضروري لإسعاد الجماهير، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص أمير عبد العزيز، نجم الزمالك الأسبق والمدرب المساعد السابق للفريق، على التواجد في تدريب اليوم لمؤازرة اللاعبين قبل لقاء القمة، وعقد عبد العزيز جلسة مع كاتيرون للاطمئنان على الفريق، وأعرب عن امنيته بالتوفيق للزمالك في لقاء القمة وتحقيق الفوز.

وخصص الجهاز الفنى فقرة بدنية للاعبين في بداية تدريب اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وبعدها أدى لاعبو الفريق تدريبات بالكرة في وسط الملعب تحت إشراف الجهاز الفني.