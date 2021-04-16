شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على الأهلى 16 / 13 بالشوط الأول بنهائى دورى المحترفين لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق كرة اليد بنادى الزمالك على غريمه التقليدى الأهلى بنتيجة 16/ 13، فى إطار الشوط الأول بنهائيات دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 الذى يقام على صالة حسن مصطفى.

ويسعى فريق الزمالك إلى مواصلة التقدم فى الشوط الثانى لانتزاع اللقب، وسط طموح الأهلى فى تعديل التفوق لصالحه، وفى حالة تعادل الفريقين سيتم اللجوء لمباراة فاصلة لتحديد اللقب نظرا لتساوى الفريقين فى النقاط.

وسمح مسئولو اتحاد اليد لمجلس إدارة ناديى الأهلى والزمالك حضور قمة نهائى دورى المحترفين، فى ظل قرار عدم حضور الجماهير كإجراء أمنى وصحى كإجراء احترازى للحماية من جائحة فيروس كورونا.

وتشهد الجولة الأخيرة بخلاف مباراة الأهلى مع الزمالك، لقاءات أخرى بين الزهور مع الطيران، وهليوبوليس مع سبورتنج، وطلائع الجيش مع الأولمبى.

كما حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد تحديد يوم 19 أبريل موعدا لإقامة المباراة الفاصلة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر لتحديد بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 فى حال تساوى الأهلى والزمالك فى النقاط.

كما تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر نهائيات بطولة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2020/2021 يومى 23 و24 إبريل الجارى.

ويقام الدور قبل النهائى يوم 23 من نفس الشهر الحالى بين الأهلى مع الزهور والزمالك مع هليوبوليس، على أن يقام فى اليوم التالى مباراتى تحديد البطل وتحديد صاحب البرونزية.