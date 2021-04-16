شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم وليد سليمان فى اللحاق بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسهم وليد سليمان، لاعب الأهلي، فى اللحاق بمباراة القمة ضد الزمالك يوم الأحد المقبل فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام، بعد تحسن حالة الحاوي الطبية.

وقال مصدر بالأهلي إن الأشعة التي خضع لها وليد سليمان أثبتت شكوى اللاعب من إجهاد بسيط في العضلة الخلفية، وإن فرص لحاقه بمباراة القمة لا تزال قائمة، على أن يتم تحديدها مساء اليوم الجمعة.

وأوضح المصدر أن موقف وليد سليمان من اللحاق بمباراة القمة يتحدد بعد انتهاء مران الفريق الأحمر الذي ينطلق بعد قليل على ملعب التتش، حيث يخضع اللاعب لاختبار طبي في المران، وعلى ضوئه يتحدد موقفه من اللحاق بقائمة مباراة القمة أو استبعاده من قائمة المباراة التي ستدخل معسكرا مغلقا حتى موعد لقاء القمة.

وأضاف المصدر أن الإصابة عبارة عن إجهاد وليست شد في العضلة وهو ما يعني أن اللاعب لا يعاني من إصابة مقلقة، وقد يكون موجودا في القائمة التي سيتم إعلانها عقب نهاية مران الأهلي اليوم.