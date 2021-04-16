شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يخضعون لـ"رابيد تيست" اليوم استعدادا لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لرابيد تيست بعد تدريب اليوم استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي المقرر لها الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخضع أيضا أفراد الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لرابيد تيست تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق.

وخضع لاعبو الزمالك لتدريبات بدنية بمجمع الصالات بمقر القلعة البيضاء، على هامش التدريب الجماعى المقام اليوم، الجمعة، وقاد باتريس كارتيرون وفرناندو مدرب الأحمال بالجهاز الفني تدريبات اللاعبين بمجمع الصالات قبل بداية المران الجماعي المقرر على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، نقل مران الفريق غدا السبت لاستاد القاهرة الدولي قبل مواجهة الأهلي.