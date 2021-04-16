شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة جديدة لمحمد الشناوي خلال ساعات لحسم موقفه النهائى من القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي الأهلي أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي سيخضع لمسحة طبية جديدة خلال الساعات القادمة، بعدما جاءت المسحة الطبية الأخيرة التي أجراها اللاعب إيجابية لحسم موقفه من التواجد في قائمة مباراة فريقه التي ستخوض مباراة القمة ضد الزمالك يوم الأحد المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر الدوري المصرى.

ويترقب الجهاز الفني للأهلي والمسئولين نتيجة مسحة محمد الشناوي، لأن على ضوئها سيتحدد موقفه من اللحاق بمباراة القمة أو يستمر غيابه عن القمة باعتباره من أهم الأوراق الرابحة في تشكيل فريقه بأي مواجهة يخوضها الفريق الأحمر.

وكشف الدكتور محمد شوقي رئيس الجهاز الطبي بالأهلي أن محمد الشناوي لا يعاني من أية أعراض كورونا ويوجد تفاؤل من إمكانية تحول العينة من إيجابية إلى سلبية، وقد يلحق بقائمة مباراة فريقه في موقعة القمة، مشيرا إلى أن مسحة الغد ستحسم الموقف النهائي للشناوي.

ويرغب مسئولو الأهلي فى التأكد من مسحة قائد الفريق وموقفه من اللحاق بمباراة فريقه أمام الزمالك فى قمة الدورى من عدمه، لاسيما أن استمرار إيجابية العينة للمرة الثانية ستضعف من فرص لحاق الأخطبوط بمباراة القمة يوم الأحد المقبل.

وتلقى الجهاز الفنى لفريق الأهلى صدمة خلال الساعات الماضية بعدما اشتكى محمد الشناوى من بعض أعراض فيروس كورونا، لذا غاب عن مران الإثنين وخضع لمسحة جاءت نتيجتها إيجابية، وغاب الشناوى عن مباراة الأهلى والنصر أمس الأربعاء، فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر بسبب الإيقاف.

ويُعد غياب محمد الشناوى عن الأهلى خسارة كبيرة باعتباره أحد أهم نقاط القوة فى الفريق لذا قرر مسئولو النادى إجراء أكثر من مسحة له فى الساعات المقبلة تحسباً لظهور المسحة الأخيرة سلبية وبالتالى ينضم لقئمة الفريق فى مباراة القمة.