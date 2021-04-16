شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة والأهلي ينعيان إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة الأهلي والقطاعات الرياضية بالنادى، ببالغ الحزن والأسى الكابتن إبراهيم يوسف، لاعب نادي غزل المحلة ومنتخب مصر الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. كما نعى الاتحاد المصري لكرة القدم إبراهيم يوسف نجم نادي غزل المحلة والمنتخب الوطنى سابقا الذي وافته المنية اليوم تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر الجميل. وتوفى اليوم إبراهيم يوسف لاعب منتخب مصر ونجم غزل المحلة السابق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .

وسبق أن أكد الوفد الطبي المكلف من وزير الصحة اليمنية للاطلاع على صحة مدرب نادي الصقر بتعز أن حالته الصحية مستقرة ويحظى بالرعاية الطبية الكاملة والاهتمام في مركز عزل حالات كورونا بمستشفى الجمهورية بعدن. وفق وكالة أنباء سبأ.

وكان وزير الصحة العامة والسكان اليمنى الدكتور قاسم بحيبح، كلف وكيل الوزارة الدكتور عبدالرقيب الحيدري، ومدير عام الطوارئ والإسعاف بالوزارة الدكتور منصور الحبيشي، بزيارة مركز عزل المرضى المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الجمهورية بعدن للاطلاع على وضع الكابتن المصرى إبراهيم يوسف.